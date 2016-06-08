Одесские детские больницы и поликлиники получат новое оборудование

В этом году планируют закупить 6 современных электрокардиографов с функцией дистанционной передачи данных, сообщает dumskaya.net. Общая сумма закупки составит 276 тыс. грн. Новое ЭКГ-оборудование получат детские поликлиники №1, №3, №4, №5, №6 и №7.

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Детская поликлиника №2 была оснащена современным электрокардиографом при постройке нового корпуса по улице Бочарова в 2015 году.

Пять из семи одесских детских поликлиник, а также детский диагностический Центр им. академика Б.Резника получат многофункциональные лор-комбайны, позволяющие проводить широкий спектр диагностических и лечебных отоларингологических процедур с максимальным комфортом для маленьких пациентов. Ранее новые лор-комбайны получили детские поликлиники №2 и №7. Теперь современным лор-оборудованием будут оснащены все медучреждения Одессы, оказывающие амбулаторную помощь детям. Из городского бюджета Одессы на закупку лор-комбайнов направят 3,5 млн. грн.

Кроме того, для детской городской поликлиники №5 купят современный комплекс для ультразвуковых исследований стоимостью свыше 2 млн. гривен.

Для одесских детских поликлиник будут закуплены новые офтальмоскопы и отоскопы на общую сумму 175 тыс. грн.

Городская детская клиническая больница №3 в Суворовском районе получит новый аппарат для искусственной вентиляции легких.

Также для детской городской больницы им. Б.Резника запланировано приобретение специализированного реанимобиля для транспортировки недоношенных новорожденных. Реанимобиль будет оснащен специальным транспортным кювезом, который полностью имитирует для недоношенного малыша условия внутри материнского организма, оснащен встроенными амортизаторами и исключает фактор дополнительного стресса при транспортировке новорожденных. Улучшение условий транспортировки новорожденных с неонатальной патологией позволит обеспечить плановую и экстренную консультацию профильными специалистами и снизить уровень младенческой смертности.