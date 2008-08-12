Кабмин выделил еще 3 самолета для вылета украинских граждан из Грузии
10:09, 12 августа 2008Общество
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Поручение Тимошенко
По поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня ночью был проработан вопрос о выделении трех дополнительных самолетов для вылета украинских граждан из Грузии.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, два самолета отправятся из Киева в Тбилиси, еще один - рейсом Донецк-Батуми, и уже сегодня украинские граждане вернутся на Родину.
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