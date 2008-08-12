Кабмин выделил еще 3 самолета для вылета украинских граждан из Грузии

По поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня ночью был проработан вопрос о выделении трех дополнительных самолетов для вылета украинских граждан из Грузии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины, два самолета отправятся из Киева в Тбилиси, еще один - рейсом Донецк-Батуми, и уже сегодня украинские граждане вернутся на Родину.