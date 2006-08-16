С сентября в Киеве начнется масштабное строительство коммунального жилья

С сентября Киевская городская государственная администрация намерена начать строительство коммунального жилья и поставить этот процесс на поток, заявил сегодня на пресс-конференции Киевский городской председатель, глава КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, к 1 сентября КГГА получит полную картину всех существующих в Киеве очередей на жилье. “После полной ревизии состояние очередей будет зафиксировано, так как там постоянно происходили перетасовки и махинации”, - подчеркнул мэр.

При этом он высказал мнение, что сейчас крайне необходимо принятие закона о коммунальном жилье. “Без закона и ревизии очередей ничего нельзя делать. Мы должны иметь гарантии, что жилье, предоставленное малоимущим киевлянам, будет оставаться в коммунальной собственности, иначе его новые владельцы могут стать жертвами мошенников. Многие из этих людей слабо ориентируются в ситуации. Как только они приватизируют жилье - к ним приходят с предложением взять кредит под залог квартиры или же предлагают другие сомнительные операции с жильем”, - пояснил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.