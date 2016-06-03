СБУ договорилась активнее сотрудничать с Мониторинговой группой ООН

Об этом начальник аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил в комментарии журналистам по итогам сегодняшней двусторонней встречи.

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"Договорились о том, что будем продолжать диалог, будем интенсифицировать общение с Мониторинговой миссией, которая находится в Украине по приглашению украинского правительства. Мы также договорились, что будем обмениваться информацией по многим вопросам - и по обмену пленными, и по вопросам, которые касаются обвинений правоохранительных органов, государственных структур Украины относительно нарушения прав человека", - сказал Ткачук.

По его словам, в ходе встречи Шимонович передал СБУ 10 экземпляров 14-го доклада ООН по соблюдению прав человека в Украине.

Как отметил представитель спецслужбы, СБУ привлекалось к разработке этих документов, но очень не продолжительное время.

"Мы имели возможность в течение минувшей субботы и воскресенья высказать свои замечания к предыдущему тексту четырнадцатого доклада. Мы, конечно, работали очень напряженно, в оперативном режиме, но не успели ответить на все эти вопросы, которые возникали, и которые сейчас есть в докладе", - отметил Ткачук.

Он также отметил, что представитель ООН проинформировал СБУ о том, что представителям миссии не удалось попасть на территорию так называемой "ЛНВ", а также встретиться с заложниками, которых удерживают на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.