Прокуратура расследует уничтожение 120-летнего депо в Днепре

Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, ведомство проверяет факты уничтожения трамвайных мастерских, передает 056.ua.

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Прокуроры уже успели выяснить, что из-за бездеятельность сотрудников коммунального предприятия "Горэлектротранспорт", которые должны были обеспечить охрану объектов, не сделали этого. Это привело к тому, неизвестные с помощью тяжелой техники превратили в руины старинные постройки.

Прокуратура Днепропетровской области завела уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением").