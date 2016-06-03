Прокуратура расследует уничтожение 120-летнего депо в Днепре

15:04, 03 июня 2016
Общество
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Неизвестные с помощью тяжелой техники уничтожили цеха, из которых почти 120 лет назад на улицы тогдашнего Екатеринослава вышел первый трамвай.

artkostyuk.com

Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, ведомство проверяет факты уничтожения трамвайных мастерских, передает 056.ua.

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Прокуроры уже успели выяснить, что из-за бездеятельность сотрудников коммунального предприятия "Горэлектротранспорт", которые должны были обеспечить охрану объектов, не сделали этого. Это привело к тому, неизвестные с помощью тяжелой техники превратили в руины старинные постройки. 

Прокуратура Днепропетровской области завела уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса ("злоупотребление властью или служебным положением").

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