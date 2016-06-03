В Днепре разоблачили мошенников, обманувших людей через интернет-продажи на один миллион
Прокуратура Днепропетровской области на этой неделе сообщила о подозрении двум жителям города, которые через объявления об интернет-продаже в течение года обманули 20 человек на сумму 1 млн грн.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, уголовное производство начато по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники по ч. 3 ст. 190 УК Украины.
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Согласно сообщению, вступив в предварительный сговор, злоумышленники с помощью он-лайн магазинов и сайтов бесплатных объявлений размещали информацию о продаже аудио- и видеотехники. Получив деньги на счет, они товар не отправляли, после чего меняли номера мобильных телефонов.
Сейчас устанавливаются и другие соучастники преступления, счет мошенников с указанной суммой заблокирован.
Досудебное расследование продолжается.