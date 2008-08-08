В Киеве закрывают рынок на Троещине

Деснянская районная государственная администрация уведомила предпринимателей о закрытии продуктового рынка «Фестивальный» на Троещине и обязала их в течение двух суток освободить торговую площадку.

Об этом УНИАН сообщил предприниматель продуктового рынка «Фестивальный» Сергей СОКОЛЬЧЕНКО.

«Этот рынок существует более 15 лет, а вчера пришло руководство рынка и, ссылаясь на распоряжение районной администрации, попросило очистить территорию в течение двух суток. При этом никаких документов нам не предъявили», – сказал С.СОКОЛЬЧЕНКО.

По его словам, договор аренды у большинства предпринимателей, имеющих торговые места на рынке, действует до конца года, а у некоторых арендные документы заключены и на начало 2009 года. «На рынке работают около 1,5 тысяч человек и все они, в случае закрытия рынка, остаются без средств существования. С другой стороны, возмущены и жители Троещины, потому что на этом рынке они всегда покупали свежие продукты по низким ценам, а теперь их всех загоняют в дорогие супермаркеты», - добавил предприниматель.

С.СОКОЛЬЧЕНКО также сообщил, что предприниматели создали инициативную группу для ведения переговоров с Деснянской районной государственной администрацией. «В настоящее время 50 человек из инициативной группы находятся в помещении администрации, но на нас никто не обращает никакого внимания. Если так будет продолжаться, то мы готовы провести акцию протеста», - подчеркнул он.