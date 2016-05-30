Заместителем генпрокурора по международно-правовому сотрудничеству стал Евгений Енин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время первой пресс-конференции в новой должности.

Читайте такжеЛуценко настоятельно рекомендует Залиско, Говде и Севруку уволиться из прокуратуры

«Заместителем прокурора, в компетенцию которого будут входить, в первую очередь, вопросы международного правового сотрудничества, находящиеся на худшем уровне из всего хозяйства ГПУ (под угрозой находитсяне только санкционный список, не только вопросы экстрадиции, но и много других международно-правовых вопросов, составляющих базу для многих резонансных уголовных производств), будет Евгений Енин. 35 лет, три высших образования, владеет тремя иностранными языками. Работал на оперативных должностях Главного управления разведки СБУ, Службы внешней разведки Украины, а до последнего дня работал советником посольства Украины в Италии», - сказал генпрокурор.

По словам Луценко, Енин, кроме международно-правовой деятельности, также будет заниматься координацией работы департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина и государства в судах. Еще одно важное направление работы Енина – сотрудничество с уполномоченным по правам человека ВР.