Путину хотят присвоить звание почетного гражданина Севастополя
В аннексированном Крыму "Законодательное собрание" Севастополя рассмотрит вопрос о присвоении звания почетного гражданина города президенту РФ Владимиру Путину 31 мая.
Об этом заявил заместитель "председателя" так называемого городского Законодательного собрания Александр Кулагин, сообщает ТАСС.
"На сегодняшний день проект постановления о первом нашем почетном гражданине уже внесен в законодательное собрание и включен в повестку дня на 31 мая", - сказал Кулагин журналистам, отметив, что за данное решение по регламенту должны проголосовать как минимум 13 из 24 "депутатов заксобрания".
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Ходатайства о присвоении Владимиру Путину, Сергею Нарышкину и Валентине Матвиенко званий "Почетный гражданин города Севастополь" поступили на рассмотрение в "Заксобрание" города 15 марта.