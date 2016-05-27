Путину хотят присвоить звание почетного гражданина Севастополя

15:12, 27 мая 2016
Общество
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В аннексированном Крыму "Законодательное собрание" Севастополя рассмотрит вопрос о присвоении звания почетного гражданина города президенту РФ Владимиру Путину 31 мая.

REUTERS

Об этом заявил заместитель "председателя" так называемого городского Законодательного собрания Александр Кулагин, сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день проект постановления о первом нашем почетном гражданине уже внесен в законодательное собрание и включен в повестку дня на 31 мая", - сказал Кулагин журналистам, отметив, что за данное решение по регламенту должны проголосовать как минимум 13 из 24 "депутатов заксобрания".

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Ходатайства о присвоении Владимиру Путину, Сергею Нарышкину и Валентине Матвиенко званий "Почетный гражданин города Севастополь" поступили на рассмотрение в "Заксобрание" города 15 марта.

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