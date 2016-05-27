Путину хотят присвоить звание почетного гражданина Севастополя

Об этом заявил заместитель "председателя" так называемого городского Законодательного собрания Александр Кулагин, сообщает ТАСС.

"На сегодняшний день проект постановления о первом нашем почетном гражданине уже внесен в законодательное собрание и включен в повестку дня на 31 мая", - сказал Кулагин журналистам, отметив, что за данное решение по регламенту должны проголосовать как минимум 13 из 24 "депутатов заксобрания".

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Ходатайства о присвоении Владимиру Путину, Сергею Нарышкину и Валентине Матвиенко званий "Почетный гражданин города Севастополь" поступили на рассмотрение в "Заксобрание" города 15 марта.