100 осужденных голодали 4 дня из-за хлеба с червями

В исправительно-трудовой колонии №67 города Сокиряны Черновицкой области из-за плохого питания около 100 осужденных голодали четыре дня.

Как сообщил УНИАН руководитель Черновицкого городского Центра защиты частных предпринимателей и предприятий малого бизнеса Игорь КУХАРЧУК, на “горячую линию” Центра поступила информация, что в этой колонии лицам, отбывающим наказание в отделении тюремного заключения камерного типа, 11 августа на ужин был выдан хлеб с червями. На требование заменить хлеб дежурный помощник начальника колонии не отреагировал. Вместо этого сказал, чтобы заключенные не обращали внимания на такую „пищевую добавку” и продолжали ужин.

По словам И.КУХАРЧУКА, начиная с прошлой пятницы и до сегодняшнего дня 100 осужденных в знак протеста против нарушений прав человека голодали. Официальное заявление на имя начальника колонии Виктора ЛИПИНСКОГО осужденные не писали, но просто отказывались принимать пищу.

И.КУХАРЧУК, по его словам, срочно направил письмо начальнику отдела Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Черновицкой области Василию СОЛОВЬЕВУ, в котором заявил, что видит „массовое нарушение прав человека в ИТК-67”, после чего попросил его изучить обстоятельства и способствовать разрешению конфликтной ситуации.

Сегодня же после вмешательства в чрезвычайную ситуацию начальника Департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Черновицкой области В.СОЛОВЬЕВА, губернатора Буковины Владимира КУЛИША и председателя Черновицкого облсовета Ивана ШИЛЕПНИЦКОГО телефонным звонком на „горячую линию” И.КУХАРЧУКУ сообщили, что в 13.30 15 августа голодовка осужденных в количестве 100 человек в исправительно-трудовой колонии № 67 м. Сокиряны Черновицкой области была прекращена.

В комментарии журналистам начальник ИТК-67 Виктор ЛИПИНСКИЙ заявил, что он “больше не допустит такой ситуации”, в то же время отметив недостаточное финансирование своего заведения.