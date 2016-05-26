В Харькове заложили первый камень памятника Героям АТО

Торжественная церемония закладки камня прошла в четверг, 26 мая, в сквере возле станции метро, которая теперь носит название "Защитникам Украины" (бывшая "Площадь Восстания"), сообщает Gazeta.ua.

"В этом сквере будет построен памятник в честь бойцов, которые погибли во время проведения антитеррористической операции, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины", - вигравюрано на памятной табличке.

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Инициаторы установки памятника сообщили, что монумент будет построен уже через год. Место для него выбрано вблизи академии Национальной гвардии Украины, многие выпускники которой отдали свою жизнь на войне на Донбассе.

Ветераны АТО обнародовали обращение к потомкам. Они пожелали будущим поколениям жить в независимой и процветающей Украине и замуровали капсулу памятника.