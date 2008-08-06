Прокуратура возбудила уголовное дело за отказ принять детей в гимназию

Прокуратура Севастополя возбудила уголовное дело по факту отказа в принятии детей в общеобразовательное учреждение.

Как сообщила УНИАН старший помощник прокурора города Наталья ХАРЦЫЗОВА, директор гимназии № 1, вопреки существующему приказу Министерства образования и науки Украины (№ 204 «О приеме детей в 1 класс общеобразовательных учебных учреждений»), издал приказ о проведении конкурсных собеседований для детей, которые поступают в 1 догимназический класс возглавляемой им гимназии. Таким образом, в период со 2 по 15 июня 2008 года конкурсная комиссия «проэкзаменовала» 154 ребенка в возрасте 6 лет, родители которых подали заявления о зачислении детей в 1 класс.

По результатам конкурса директором гимназии было принято решение об отказе 107 родителям в приеме их детей в 1 класс в связи с низкими результатами конкурсного собеседования. К примеру, основными причинами отказа послужило отсутствие у детей навыков беглого чтения, неверный пересказ текста, небрежное письмо и тому подобное, отметила Н.ХАРЦЫЗОВА, в то время как законодательство, а также здравый смысл, говорят о том, что ребенок идет в школу, для того чтобы именно там его научили правильно читать, писать и решать логические задачи.

При этом все заявления родителей о приеме детей в 1 класс, поданные ими в течение 2008 года, директором гимназии не были зарегистрированы, а по окончанию конкурсного собеседования уничтожены без предоставления письменного ответа родителям.

Родители 46 детей, прошедших конкурс, на первом родительском собрании сдали каждый по 500 грн. на приобретение учебников и ремонт гимназии в общей сумме 23 тыс. грн. В прокуратуре директор пояснил, что сумма в 500 грн. с каждого ребенка является вполне обоснованной, так как он планирует приобретение букварей для учеников 1 классов под редакцией В.Репкина по цене 160 грн. за каждый экземпляр. Остальные деньги будут потрачены на ремонт гимназии.

По результатам проверки прокуратура города опротестовала незаконный приказ директора гимназии о проведении конкурса на зачислении детей в 1 класс и обязала Ленинскую районную администрацию закрепить территорию обслуживания за 1-4 догимназическими классами гимназии № 1. Это означает, сказала Н.ХАРЦЫЗОВА, что директор гимназии теперь обязан принимать всех детей в 1 класс без экзаменов, собеседований и тестирований, а также вести учет всех детей школьного возраста, проживающих на его территории обслуживания, что предусмотрено законодательством Украины об образовании.

Учитывая, что действующее законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконный отказ в принятии детей в общеобразовательное учреждение, незаконное требования оплаты за обучение детей в коммунальном учебном учреждении, прокуратурой г. Севастополя по данному факту возбужденного уголовное дело по ст. 183 Уголовного кодекса Украины, сообщили в прокуратуре.