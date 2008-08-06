США выделили Украине 50 тыс. долларов помощи

Правительство США выделило Украине 50 тыс. долларов помощи на преодоление последствий наводнения.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве США в Украине.

Средства будут переведены неправительственной организации (НПО) «Международная помощь и развитие», которая будет оказывать помощь пострадавшим от стихии, координируя свои действия с правительством Украины.

Работники Посольства и НПО посетили затопленные районы Западной Украины, чтобы своими глазами увидеть ситуацию и провести необходимые подсчеты.

Заместитель председателя миссии США Джеймс ПЕТИТ и другие официальные представители США посетят регион на этой неделе с целью координации помощи со стороны правительства США.

Американская торговая палата организует сбор средств от компаний США, которые работают в Украине, и распределит помощь, посоветовавшись с Посольством США в Украине.