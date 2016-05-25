Новая телебашня на горе Карачун под Славянском готова к установке - Миниформполитики

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства информационной политики Украины, об этом сегодня в Краматорске заявил советник министра информационной политики, народный депутат Александр Бригинец.

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"На сегодня телебашня на Карачуне готова к установке. В прошлом месяце на гору были завезены необходимые конструкции. Сейчас ждем согласования от Госстройинспекции. Как только мы получим разрешение, сразу начнем установку конструкций", - отметил он.

По словам Бригинца, установка телебашни "обеспечит доступ к украинскому вещанию большинства территорий, где сейчас есть пробелы".

Он также сообщил, что еще одна телебашня, которая готовится к установке в Донецкой области, нуждается в финансировании из госбюджета. Сейчас этот вопрос находится на повестке дня в Министерстве финансов.

Бригинец также отметил, что мониторинговые данные из зоны АТО демонстрируют потребность в качественном контенте украинских СМИ. "Насчет контента, то у населения есть важные замечания. Однако я объяснил, что мы, как МИП, не имеем права вмешиваться в редакционную политику каналов", - сказал советник, добавив, что "по результатам мониторинга следует желание общественности глушить сепаратистские телеканалы". "Население хочет, чтобы украинские СМИ на освобожденных территориях были доминантными", - подчеркнул Бригинец.

Как сообщалось, в начале июля 2014 года в результате обстрелов со стороны боевиков телебашня на Карачуне упала. Из-за этого на значительной территории северной Донетчины прекратилось вещание украинских СМИ.