В "Борисполе" Савченко встретилась с мамой
Украинка одета в джинсы и футболку с трезубцем.
После приземления в аэропорту "Борисполь" Надежда Савченко поговорила с мамой и сестрой. Об этом сообщила мама Надежды, передает ТСН.
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Украинская летчица Надежда Савченко позвонила маме из самолета и сообщила, что уже "на украинской земле".
На нее ждал президентский кортеж. Сейчас он уже покинул территорию аэропорта, однако в нем ли Савченко, пока неизвестно.
Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.
Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже приземлился в России.
Кроме того, президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".