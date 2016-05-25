В "Борисполе" Савченко встретилась с мамой

После приземления в аэропорту "Борисполь" Надежда Савченко поговорила с мамой и сестрой. Об этом сообщила мама Надежды, передает ТСН.

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Украинская летчица Надежда Савченко позвонила маме из самолета и сообщила, что уже "на украинской земле".

На нее ждал президентский кортеж. Сейчас он уже покинул территорию аэропорта, однако в нем ли Савченко, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду самолет Порошенко прибыл в Ростов-на-Дону, чтобы забрать Савченко в Украину в ходе обмена на российских ГРУшников Александрова и Ерофеева.

Осужденных российских ГРУшников, в свою очередь, Порошенко помиловал. Борт с Ерофеевым и Александровым уже приземлился в России.

Кроме того, президентский самолет с украинской летчицей и народным депутатом Надеждой Савченко приземлился в аэропорту "Борисполь".