В Киеве по линии строительства метро на Теремки - провалы грунта

В Киеве по линии строительства ветки метро на Теремки – Куреневско-Красноармейская линия - в районе улиц Васильковской и Андрея Бубнова произошли провалы грунта.

Как пишет газета «Факты» в своем сегодняшнем номере, на пересечении этих улиц начала проваливаться дорога - образовалась яма диаметром метров пять. В разломе видна труба, а рядом на столбе размещена табличка: «Осторожно – газопровод». По улице Васильковской - на два дома ниже – был обнаружен второй провал, который уже засыпали, но место ограждено.

Как сообщили «Фактам» в горадминистрации, «Киевгаз» очень быстро устранил утечку и возобновил газоподачу по временной схеме.

«Угрозы, что дома над строящимся туннелем метро начнут сползать, нет», - заверил изданию начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ.

Он подчеркнул, что к такому выводу пришли члены специальной комиссии, которая дважды побывала на этом объекте. В.ПШЕНИЧНЫЙ сообщил, что первый провал по ходу строительства линии метрополитена случился еще недели две назад. Тогда был остановлен туннелепроходческий щит, образовавшиеся пустоты забетонировали, уплотнили грунт и продолжили работы. Но в прошлую пятницу снова образовался провал: на пересечении улиц Васильковской и Андрея Бубнова был поврежден газовый колодец и канализация.

«Мы в протоколе комиссии обязали метрополитен быть заказчиком работ по восстановлению поврежденных сетей. Будут переложены на этом участке газовая труба и канализация», - поинформировал В.ПШЕНИЧНЫЙ.

По информации газеты, туннелепроходческий щит метростроевцев пока остановлен. За эту неделю сделают дополнительные замеры плотности грунта и геофизическую съемку участка, где пройдет туннель. Только после этого возобновят подземные работы. Таким образом надеются избежать в дальнейшем подобных ситуаций. Почему происходят сдвиги грунта, специалисты пока определенно сказать не могут.

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, существуют три возможные причины. Во-первых, когда протекают старые коммуникации, в земле образовываются водяные "мешки". Щит при прокладке туннеля срезает часть этого "мешка", вода выходит, а грунт обваливается. Во-вторых, подземные потоки и грунтовые воды. В-третьих, сами грунты здесь неоднородны - песок и глина, и это тоже может спровоцировать провал.

Контролирует работы на проблемном участке заместитель генерального директора компании "Киевметрострой" Леонид МИХАЙЛЮК. Он считает, что провалы грунта образовались именно из-за устаревших коммуникаций.

Издание сообщает, что сегодня все коммунальные службы, чьи коммуникации проходят на участке строительства туннеля метро, закрепили за стройкой свои отдельные аварийные бригады, чтоб в случае необходимости оперативно отреагировать. Трещин в квартирах и подъездах домов, расположенных поблизости строительства метро нет.

Как сообщал УНИАН, до конца нынешнего года столичные власти запланировали открытие трех станций метрополитена на Куреневско-Красноармейской линии в сторону Теремков: «Демиевской», «Голосеевской» и «Васильковськой».