Хакеры похитили данные 40 миллионов кредиток

Министерство юстиции США предъявило обвинения в краже номеров кредитных и дебетовых карт 11 хакерам, сообщает Computerworld. Ими были похищены номера более чем 40 миллионов карт, а также учетные записи их владельцев.

Хакеры подключались к незащищенным беспроводным сетям крупных магазинов и внедряли в них программы-сниферы. При помощи последних они получали данные о пластиковых картах, которыми расплачивались клиенты. По такой же схеме похищались данные о банковских картах в ресторанах.

Представители департамента юстиции США подчеркивают, что хакерам удалось проникнуть в сети таких компаний, как TJX Cos, BJ`s Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority, Forever 21 и DSW.

Похищенные данные хранились на серверах в США и Восточной Европе. Часть из них была продана хакерами другим мошенникам, часть использовалась для создания дубликатов пластиковых карт с целью снятия наличных в банкоматах.

Среди обвиняемых трое американцев, трое украинцев, два китайца, один белорус и один эстонец. Одиннадцатый участник группировки известен только под сетевым псевдонимом Delpiero. Все хакеры были задержаны в разное время в различных частях мира.

Один из хакеров, Альберт Гонсалес (Albert Gonzalez), оказался информатором американских спецслужб. Если Гонсалес, который считается лидером группировки, будет признан виновным по всем предъявленным обвинениям, то ему грозит пожизненное заключение.

Министерство юстиции США назвало произошедшее крупнейшим хищением персональной информации за всю историю США, отмечает Лента.ру .