Умер автор Волка и Зайца из «Ну, погоди!» (фото)

15:08, 15 августа 2006
Общество
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Скончался художник Светозар Русаков

На 84-м году жизни скончался художник Светозар Русаков - один из создателей знаменитого мультфильма «Ну, погоди!», сообщили на киностудии «Союзмультфильм».

Работы мастера знает почти все детское и взрослое население бывшего СССР, именно он стал одним из создателей образа Волка и Зайца из «Ну, погоди!». За это в 1986 году художник был удостоен Государственной премии СССР. Русаков принял участие в работе над 16 выпусками мультфильма.

Светозар Русаков родился в апреле 1923 года. Во время войны работал в «Окнах ТАСС». С 1956 был художником-постановщиком на киностудии «Союзмультфильм». Он известен по мультфильмам, вошедшим в золотой фонд мультипликации. Среди них «Шайбу, Шайбу!», «Сказка про Емелю», «Приключения Буратино», «Он попался». Всего при участии Русакова было снято около полусотни анимационных фильмов.

 

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