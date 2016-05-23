В Запорожье обезвредили международный канал связи боевиков
Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками государственного предприятия «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) выявили и заблокировали международный канал связи, который использовался российскими спецслужбами для координации действий боевиков террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщила пресс-служба УГЦР.
«На днях специалисты Запорожского отдела Центрального филиала УГЦР помогли СБУ выявить и заблокировать работу телекоммуникационного оборудования, которое использовалось российскими спецслужбами... В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли 42 программных комплекса, сим-банки, компьютерную технику и большое количество сим-карт на общую сумму почти 350 тыс. гривен», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, администрировал данное телеком-оборудование гражданин оккупированного Россией Крыма, а помогали ему в этом двое жителей Запорожья. Специальное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги международной IP-телефонии, размещалось в 9 арендованных квартирах.
Читайте такжеСпецслужбы изъяли в районе проведения АТО 45 килограммов тротила
Согласно сообщению, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Справка УНИАН. УГЦР относится к сфере управления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Полномочия УГЦР распространяются на пользователей радиочастотного ресурса Украины, которые действуют в полосах радиочастот общего пользования: УГЦР выполняет работы, связанные с расчетом сетей цифрового наземного вещания и выявлением источников радиопомех.