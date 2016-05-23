В Запорожье обезвредили международный канал связи боевиков

Об этом сообщила пресс-служба УГЦР.

«На днях специалисты Запорожского отдела Центрального филиала УГЦР помогли СБУ выявить и заблокировать работу телекоммуникационного оборудования, которое использовалось российскими спецслужбами... В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранители изъяли 42 программных комплекса, сим-банки, компьютерную технику и большое количество сим-карт на общую сумму почти 350 тыс. гривен», - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, администрировал данное телеком-оборудование гражданин оккупированного Россией Крыма, а помогали ему в этом двое жителей Запорожья. Специальное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги международной IP-телефонии, размещалось в 9 арендованных квартирах.

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Согласно сообщению, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

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