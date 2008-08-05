Украина запретила ввозить мясо из Намибии
17:26, 05 августа 2008Общество
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Ключевое слово: ящур
Государственный комитет ветеринарной медицины Украины ввел запрет на ввоз животноводческой продукции с территории Республики Намибия. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба комитета.
Согласно сообщению, согласно официальному сообщению Международного эпизоотического бюро (МЭБ), на территории Намибии зарегистрировано заболевание животных ящуром. Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины с 5 августа запрещен ввоз в Украину с указанной территории восприимчивых к ящуру животных, а также продуктов и сырья из них.
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