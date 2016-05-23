В Киеве прошел Международный фестиваль татуировки (фоторепортаж)

Как отмечают организаторы фестиваля, в нем приняли участие около 25 мастеров из Украины, Белоруссии, России, а также Италии и Дании.

Некоторые мастера выполняли свои работы прямо во время фестиваля. Также в программу фестиваля входили лекции, мастер-классы, выступления музыкальных групп и многое другое.

Свои награды получили победители более чем в 20 номинациях.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные в Каменце-Подольском состоялись соревнования по воздухоплаванию.