В Киеве прошел Международный фестиваль татуировки (фоторепортаж)
13:47, 23 мая 2016Общество
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В Киеве 20-22 мая прошел Международный фестиваль татуировки Tattoo Collection.
В Киеве 20-22 мая прошел Международный фестиваль татуировки Tattoo Collection / Фото УНИАН
Как отмечают организаторы фестиваля, в нем приняли участие около 25 мастеров из Украины, Белоруссии, России, а также Италии и Дании.
Некоторые мастера выполняли свои работы прямо во время фестиваля. Также в программу фестиваля входили лекции, мастер-классы, выступления музыкальных групп и многое другое.
Свои награды получили победители более чем в 20 номинациях.
Как сообщал УНИАН, в эти выходные в Каменце-Подольском состоялись соревнования по воздухоплаванию.
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