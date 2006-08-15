Погода до конца недели

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 16 августа переменная облачность. Без осадков, только ночью и утром в восточных областях местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем - 24-29°; в Карпатах ночью - 6-11°, днем - 10-15°; в восточной и южной частях ночью - 19-24°, днем - 30-35°, местами - до 37°.

17-18 августа переменная облачность. Без осадков, только днем 18 августа в западных областях отдельные небольшие кратковременные дожди. Ветер восточный, в западных областях - юго-западный, 3-8 м/с. Температура в южных, восточных областях и в Крыму ночью - 16-21°, на побережье морей - до 24°, днем - 28-33°; на остальной территории ночью - 12-17°, днем - 25-30°, 18 августа в западных областях - 21-26°.

19-20 августа преимущественно без осадков, только в западных, а 20 августа и в северных областях - местами кратковременный дождь, гроза. Температура существенно не изменится, только днем 20 августа в западных и северных областях снизится до 23-28°.

В Киеве и области 16 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью - 14-16°, днем - 26-28°; по области ночью - 11-16°, днем - 24-29°.

17-18 августа переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно восточный, 3-8 м/с. Температура ночью - 12-17°, днем - 25-30°.

19-20 августа преимущественно без осадков, только днем 20 августа местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью - 13-18°; днем 19 августа - 26-31°, 20 августа - 23-28°.