Экс-министр энергетики готов подарить две свои акции Продану

11:22, 05 августа 2008
Общество
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Что мешает достроить Днестровскую ГАЭС

«Если это поможет достроить станцию (Днестровскую гидроаккумулирующую – Ред.) в установленные сроки», то руководитель «Энергетической Консалтинговой Группы» («ЭнКоГ»), экс-министр энергетики Алексей Шеберстов готов бесплатно передать две принадлежащие ему акции ОАО «Днестровская ГАЭС» (стоимостью 10 грн. каждая) министру топлива и энергетики Украины Юрию Продану и председателю правления ОАО «Укргидроэнерго» Семену Поташнику. Об этом говорится в заявлении экс-министра, переданном агентству УНИАН.

Напомним, что на прошлой неделе некоторые СМИ распространили информациюо том, что критика Шеберстовым хода строительства Днестровской ГАЭС компанией «Укргидроэнерго» связана с тем, что он и его партнеры по компании «ЭнКоГ» В. Семенюк и А. Гриценко являются акционерами ОАО «Днестровская ГАЭС» и лично заинтересованы, чтобы заказчиком строительства оставалась эта компания.

В своем заявлении Шеберстов утверждает, что «проблемы со строительством Днестровской ГАЭС и ее вводом в эксплуатацию вызваны не присутствием в ее уставном капитале частных инвесторов, в частности, физических лиц – членов наблюдательного совета, которым суммарно принадлежит 20 акций общей стоимостью 200 грн. или 0,00004% уставного фонда, а неразберихой и бесхозяйственностью, граничащей со злоупотреблениями со стороны генподрядчика и многочисленных субподрядчиков проекта».

«В настоящее время заказчик стройки ОАО «Укргидроэнерго» и Минтопэнерго стараются оправдать срыв сроков ввода в эксплуатацию первого агрегата ДГАЭС тем, что в капитале предыдущего заказчика строительства – ОАО «Днестровская ГАЭС» – 0,034% акций принадлежит негосударственным акционерам – юридическим и физическим лицам», – заявляет Шеберстов. По его словам, более 99,5% ОАО «Днестровская ГАЭС» всегда принадлежало и принадлежит сейчас государству (через НАК «ЭКУ» и ОАО «Укргидроэнерго»). «Что же мешает строить станцию, кроме непрозрачного распределения средств и отсутствия надлежащего государственного контроля за их расходованием?, – спрашивает экс-министр и отвечает: - О какой прозрачности можно говорить, если единственный тендер по отбору генподрядчика был проведен 8 лет назад, несмотря на несколько смен заказчика строительства, а этот -  работающий, кстати, и по сей день генподрядчик, неоднократно менял владельцев».

По мнению Шеберстова, ситуация усугубляется ежегодным значительным увеличением сметной стоимости строительства ДГАЭС, что вызывает серьезные вопросы о ее обоснованности. Кроме того, он считает, что передача  незавершенного строительства ДГАЭС под полный контроль полностью государственного «Укргидроэнерго» сделает невозможным привлечение средств частных инвесторов.  А реализация проекта за государственные средства практически нереальна, считает Шеберстов. Он также не питает оптимизма в отношении привлечения до конца этого года кредита Всемирного банка (500 млн. грн.). «Исходя из моего лично опыта проведения переговоров о предоставлении средств на достройку ДГАЭС, их выделение банком возможно не ранее следующего финансового года», - считает Шеберстов. Кроме того, он уверен, что передача  незавершенного строительства ДГАЭС под полный контроль «Укргидроэнерго» сделает невозможным привлечение в проект средств частных инвесторов, в то время как его реализация только за государственные средства, по его мнению, практически нереальна. «Стоимость достройки только первой очереди ГАЭС (3 гидроагрегата из 7) оценивается в 3,6 миллиарда гривен, второй – еще не менее 3,5 миллиарда. Максимум финансирования из средств надбавки к тарифу – 250 миллионов гривен в год», - аргументирует экс-министр.

Объясняя, откуда у него акции, ставшие  камнем преткновения при обсуждении этого вопроса, экс-министр разъяснил: «В апреле 2007 года я был заместителем министра и возглавлял наблюдательный совет ОАО «ДГАЭС». Законодательство Украины позволяет входить в наблюдательные советы АО только акционерам, и для соблюдения этой нормы я и купил две акции. Сегодня я готов бесплатно передать их нынешним руководителям отрасли». «В.Семенюк, - дополняет свое заявление экс-министр, - точно также как и я владеет двумя акциями ОАО… Ныне покойный А.Гриценко вообще никогда не был акционером компании».

24 июля на расширенной пресс-конференции, посвященной итогам внутренней и внешней политики страны за первое полугодие Президент Украины Виктор Ющенко пообещал сделать все от него зависящее, чтобы первый блок Днестровской ГАЭС был запущен в эксплуатацию в декабре 2008 года. При этом он подчеркнул, что ГАЭС будет государственным предприятием, а все ”колоссальные” частные интересы, которые присутствуют в этом проекте, будут ”отметены в ближайшие недели”. По словам Президента, эта станция, строительная готовность которой составляет  85-87%, должна стать самой мощной в Европе и компенсировать необходимость строительства двух новых ядерных блоков. Президент сообщил, что для достройки  первого гидроагрегата станции необходимо 700 млн. грн, 500 млн. из которых – кредит Всемирного банка, гарантии на который должно дать правительство Украины.

Шеберстов впоследствии заявил, что, по его информации, в проектных режимах (генераторном и насосном) первый агрегат Днестровской ГАЭС сможет работать лишь в конце 2009 года, поскольку  отставание календарного графика строительства  в среднем составляет 1,5-3 месяца, а по отдельным пунктам – до года.

Справка УНИАН. Днестровская ГАЭС строится в Черновицкой области на р. Днестр с 1985 года. Заказчиком строительства в настоящее время является ОАО «Укргидроэнерго».  Ввод в эксплуатацию первого из семи предусмотренных проектом гидроагрегатов запланирован на 2008 год. Проектная мощность пускового комплекса из трех агрегатов составляет 350 МВт каждый. Общей мощность строящейся станции достигнет 2450 МВт.

 

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