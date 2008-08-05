Киев выделит деньги на ремонт четырех медицинских колледжей

На ремонт четырех медицинских колледжей столицы, которые подчинены Главному управлению здравоохранения и медицинского обеспечения, столичная власть в этом году планирует выделить 730 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА.

Таким образом, в 2008 г. предусмотрено капитально отремонтировать Первый Киевский медицинский колледж, что на ул. Мельникова, 14, Киевский медицинский колледж имени Гаврося (ул. Белецкого, 16), Киевский медицинский колледж №3 (ул. Привокзальная, 14/2) и Киевский городской медицинский колледж, что на ул. Братиславской, 5.