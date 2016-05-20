Марш "Азова": в нацгвардейцев бросили несколько взрывпакетов, у одного бойца травмирована рука

Об этом сообщает "112 Украина".

"Не обошлось и без провокаций. Во время, когда "азовцы" зажигали файеры, кто-то бросил несколько взрывных пакетов в нацгвардейцев. Одному из них травмировали пальцы на руке. Сейчас акция завершилась, но здесь у ВР оставили границу из полицейских для безопасности", - говорится в сообщении.

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Марш "Азова" у Рады завершился зажжением файеров. По словам Билецкого, указанная акция - мирная, и ее участникам неинтересно штурмовать парламент. Однако он заявил, что это только предупреждение. В случае, если на Донбассе попытаются провести выборы, Раду "вынесут". Марш "Азова" проходил под лозунгом "Требования нации - нет капитуляции". В частности, представители "Азова" выступили против проведения выборов на Донбассе "по российскому сценарию". На улице Грушевского было перекрыто движение автотранспорта.

Порядок в центре Киева обеспечивали 2 тысячи правоохранителей.