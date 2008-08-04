Ющенко: хуже нынешнего наводнения только Чернобыль

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что нынешнее наводнение в шести областях западного региона Украины является второй по масштабам общенациональной катастрофой после аварии на Чернобыльской АЭС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил на совещании в главном управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновицкой области, посвященном координации мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В совещании приняли участие премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, глава МЧС Владимир ШАНДРА, а также руководители всех 24 областных государственных администраций Украины.

В.ЮЩЕНКО отметил, что в целом органы власти во время ликвидации наводнения действовали эффективно.

Также он попросил представителей власти продолжать настойчиво работать над преодолением последствий стихии и доказать, что Украина имеет гуманную власть. «Попробуйте почувствовать на себе колоссальную моральную ответственность перед людьми, показать, что за ними стоит государство», - сказал Президент.

Президент призвал все украинские регионы, а также ведущие отечественные и иностранные бизнес-структуры оказать помощь пострадавшим от наводнения в Западной Украине.

«Я лично подпишу письма с такой просьбой сотне ведущих крупнейших компаний Украины, а также 20 крупнейшим иностранным фирмам, работающим в Украине», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В связи с этим он выразил уверенность, что такая помощь поступит, ведь эти бизнес-структуры «имеют социальное лицо».

Президент обратился с такой же просьбой к присутствовавшим на совещании председателям областных государственных администраций из регионов, которые не пострадали в результате наводнений.

При этом В.ЮЩЕНКО предложил каждой области взять под свою опеку один пострадавший от стихии район. Говоря о реальных видах и направлениях помощи, Президент отметил, что она может быть разной. «Здесь речь идет о предоставлении продуктов питания, кормов для скота, организации отдыха детей в летних лагерях, обеспечении строительными материалами», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент также попросил председателей ОГА назначить для непосредственной координации такой работы в пострадавших регионах своих заместителей. «Пусть они оставляют свои рабочие места и постоянно находятся здесь, в зоне стихийного бедствия», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Подводя итоги совещания, Президент отметил, что последствия наводнения и дальнейшие мероприятия по их преодолению должны быть учтены и профинансированы в государственном бюджете на 2009 год.