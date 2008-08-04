Луценко уволил начальника запорожской милиции

Начальник Управления МВД Украины в Запорожской области Александр ШМИТЬКО уволен с занимаемой должности по результатам служебного расследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Запорожье сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, соответствующее решение было принято коллегией МВД Украины по результатам служебного расследования, которое проводилось в отношении А.ШМИТЬКО и начальника УБЭП Запорожской области Николая КУЛИТКИ в связи с выявлением незаконных разработок на территории полигонно-промышленных отходов Балка Средняя.

«Руководитель комиссии БЕДРИКИВСКИЙ рекомендовал коллегии МВД, и коллегия к этому прислушалась – уволить ШМИТЬКО с занимаемой должности.

По словам министра, с занимаемой должность также освобожден Н.КУЛИТКА.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье в июне с.г. была пресечена незаконная добыча металла на шлаковых отвалах, ежемесячно прибыль дельцов составляла от 2 до 5 млн. долларов.

По данным Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины, работники ГУБОП провели спецоперации по противодействию незаконному промыслу на шлаковых отвалах ОАО «Запорожсталь» и ОАО «Днкпроспецсталь» в районе Средней Балки Вильнянского района Запорожской области.

За одни сутки проверки - 19 июня - за незаконный промысел было задержано более 60 человек, которые за денежное вознаграждение с использованием техники нелегально добывали скраб и лом черных и цветных металлов. Среди них несовершеннолетние, ранее осужденные, а также лица, находившиеся в розыске.