В Украину опять идут дожди

Завтра, 5 августа, в Украине ожидается переменная облачность, ночью в западных, утром и днем в северных, центральных областях, в Прикарпатье и Закарпатье пройдет кратковременный дождь, гроза, в Карпатах – местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, на остальной территории страны без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается 14-19°, на побережье морей – до 23°; днем 22-27°, на юге и востоке 29-34°.

6-7 августа синоптики прогнозируют переменную облачность, 6 августа в восточных, северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории преимущественно без осадков. 7 августа в восточной половине страны местами – небольшой дождь, на остальной территории – без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с (7 августа в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с). Температура ночью 9-14°, на юге 13-18°, на побережье морей – до 21°; днем 19-24°, в Закарпатье, южных, Луганской, Донецкой, Запорожской областях 23-28°, в Крыму до 30° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°).

8-9 августа без осадков, только 9 августа в западных областях пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 8-14°, на юге, а 9 августа в Украине, кроме востока, 11-17°; днем 8 августа 21-27°, 9 августа 24-30°.

В Киеве и области 5 августа ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 24-26°.

6-7 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. 6 августа небольшие кратковременные дожди, 7 августа – без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 19-24°.

8- 9 августа в столице и области без осадков. Температура 8 августа ночью 8-13°, днем 22-27°; 9 августа ночью 11-16°, днем 25-30°.