Украина поставила рекорд по транзиту газа в Европу

ДК “Укртрансгаз” НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в январе-июле увеличила транзит природного газа в страны Европы на 21,4% или на 13,1 млрд. куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, до 74,4 млрд. куб. м, что является наибольшим показателем за всю историю существования газотранспортной системы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины".

«Увеличение объемов транзита обусловлено ростом экспортных поставок ОАО «Газпром» в страны Европы для обеспечения возрастающего потребления природного газа европейскими странами», - отмечено в сообщении.

В сообщении также сказано, что рекордные объемы транзита в очередной раз подтвердили, что ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является надежным партнером ОАО «Газпром» по транспортировке природного газа в страны Европы, а украинский маршрут транспортировки газа имеет существенные резервы для их наращивания.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году Украина протранспортировала в страны Европы 112,1 млрд. куб. м. природного газа, что на 1,7 млрд. куб. м, или на 1,5% меньше, чем в 2006 году. Основной причиной снижения объемов транзита газа в 2007 году стала переориентация ОАО “Газпром” поставок газа на Юг Российской Федерации через введенный в эксплуатацию газопровод “Октябрьская-Сохрановка” в обход территории Украины.

Справка УНИАН. ДК “Укртрансгаз” является оператором газотранспортной системы Украины. По состоянию на 1 января 2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состоит из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе - 288, на выходе - 178,5 млрд. куб. м., в т.ч. в страны Европы - 142,5 млрд. куб. м.