Милиция раскрыла убийство депутата Запорожского горсовета Виктора Савкина, который 10 июня был расстрелян в Ялте.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, следственно-оперативной группе, в которую входили сотрудники Запорожского облуправления по борьбе с организованной преступностью, уголовного розыска и крымские правоохранители, так же удалось установить злоумышленников, осуществивших 28 мая в Ялте взрыв автомобиля "Лексус" и 27 июля в Запорожье - взрыв автомобиля "Мерседес".

Как сообщил УНИАН, 27 июля в результате ошибки, допущенной при закладке взрывного устройства в принадлежащий запорожскому бизнесмену "Мерседес-240", погиб один из трех подрывников, участвовавших в операции.

По данным ЦОС, это и стало отправной точкой для раскрытия трех преступлений. "Сотрудники милиции в тот же день установили личность погибшего и одного из его подельников, которого в тот же день и задержали. Третий злоумышленник был задержан 8 августа", - сообщили в ЦОС, отметив, что в ходе расследования было установлено, что один из задержанных ранее имел бизнес-отношения с запорожским бизнесменом - владельцем обоих взорванных автомобилей.

"В дальнейшем правоохранителями были получены доказательства того, что задержанные в Запорожье имели непосредственное отношение к совершению преступлений в Ялте. Кроме того, сотрудники милиции установили, что Виктор Савкин был убит по ошибке - его приняли за другого человека. На данный момент уже изъято оружие, из которого расстрелян депутат. В качестве основной версии совершения преступления рассматриваются бизнес-отношения участников криминальных событий", - заявили в ЦОС.

Сейчас задержанные, а так же все материалы уголовного дела переданы в Крым для проведения досудебного следствия прокуратурой АРК.