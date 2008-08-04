Наводнение грозит южным регионам Украины

Сегодня в нижнем течении Днестра в Одесской области вода должна достигнуть максимального уровня, сообщает ICTV со ссылкой на МЧС. Уже затоплено межречье Днестра и Турунчука, под водой автотрасса Одесса - Рени, а также незащищенные дамбами сельскохозяйственные угодья.

В селе Маяки уровень воды превысил 170 сантиметров над условным нулем.

Между тем украинский Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в западных регионах Украины. Хотя в реках уровень воды снижается, в шести пострадавших областях остаются подтопленными 140 сел и более двух тысяч жилых домов.

Сегодня в пострадавшие районы Черновицкой области прибудет Президент Украины. Накануне он контролировал ликвидацию последствий стихии на Прикарпатье. На Буковине Виктор Ющенко посетит село Черногузы Выжницкого района. Потом Президент проведет с МЧС-никами совещание по вопросам ликвидации последствий стихии, примет участие в проводах на отдых в «Артек» детей из пострадавших районов.