Одесский памятник Ленину перенесут в музей под открытым небом, а вчера было только "обследование" - мэрия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин.

Он отметил, что настаивает именно на формулировке "демонтаж", а не "снос", поскольку это предусмотрено законом Украины о декоммунизации. По его словам, на заседании историко-топонимической комиссии горсовета были определены два объекта монументального искусства, которые попадают под демонтаж в связи с упомянутым законом. В частности, это памятник Томасу на Итальянском бульваре и памятник Ленину, который после демонтажа на Куликовом поле в 2006 году был смонтирован в парке Савицкого.

"Согласно закону, эти памятники должны быть демонтированы, а не снесены. Сделано это должно быть аккуратно, поскольку они являются произведениями монументального искусства. Затем их перенесут в этнографический музей под открытым небом в Одесской области", - сказал Шелюгин.

Как пишет "Думская", он также добавил пояснил, что 17 мая состоялась не попытка демонтажа памятника, а лишь его "обследование".

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"Вчера это было обследование объекта, это было его научное изучение, как его демонтировать таким образом, чтобы не повредить. В дальнейшем этот памятник будет демонтирован и перенесен", - сказал Шелюгин.

Он также отметил, что на территории Одесского торгового порта есть еще один памятник Ленину. Однако прежде чем демонтировать монумент, его необходимо исключить из перечня объектов культурного наследия.

"На территории порта существует памятник Ленину, который воздвигнут в 24-м году. Причем, это первый памятник, который был сделан руками рабочих, по эскизу рабочих и он представляет художественную ценность. Памятник внесен в реестр объектов культурного наследия, поэтому сначала его необходимо исключить из реестра, а затем демонтировать", - сказал чиновник.

Памятник Ленину, сооруженный на Куликовом поле в 1967 году, был демонтирован там летом 2006 года и перенесен в парк Савицкого (до 2005 - парк Ленинского комсомола).

При этом после демонтажа монумент реставрировали, поскольку при его монтаже был допущен ряд дефектов, и возникла необходимость проведения специализированных работ.