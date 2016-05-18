Джамала: 18 мая я почту память жертв трагедии не как певица, а как простая девушка из числа крымских татар

Об этом сообщает "Анадолу".

«Я получила высокие баллы от судей и зрителей и очень довольна этим. Конечно же, мне было очень приятно в течение трех минут рассказать жителям многих страны о событиях 1944 года, передать боль своего народа, которая имела место в истории»,- сказала певица.

Джамала подчеркнула важность своей победы для крымско-татарского народа и Украины в целом.

«История повторяется, войны, катастрофы и трагедии продолжаются. Вся эта ситуация напоминает людям, что нужно быть более отзывчивыми и открытыми. Неправильно отделяться от мира и сидя у себя дома говорить, что проблемы других не волнуют нас. У людей есть совесть»,- сказала Джамала.

Она также отметила, что была бы очень счастлива, если бы песня «1944», принесшая ей победу на «Евровидении – 2016», стала бы неким символом истории крымских татар.

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«Конечно, я бы хотела, чтобы люди любили и слушали эту песню. Когда я писала текст песни, не думала, что она станет символом, но если это произойдет, буду счастлива»,- пояснила певица.

Джамала напомнила, что 18 мая исполняется 72 года со дня депортации крымских татар со своей Родины и отметила, что почтит память жертв этой трагедии, как представительница этого народа.

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«18 мая я буду рядом со своим народом. Приму участие на мероприятиях, которые будут организованы в Киеве, как это делаю всегда. Я почту память жертв трагедии не как победительница «Евровидения – 2016», не как певица, а как простая девушка из числа крымских татар, которая рассказывает об этой истории от лица бабушки»,- добавила она.

Корреспондент АА напомнил певице, что ее победа на песенном конкурсе привлекла внимание к трагическим событиям, имевшим место в Крым 72 года назад.

«Я не знаю, как эта песня может помочь Крыму, но знаю, что когда-то столь большое число людей заплатили большую цену в Крыму. Эта победа способствовала тому, что в Крыму объединились люди с различными мнениями, чтобы отметить ее. Об этом я наслышана от семьи, соседей. Не знаю насколько долго, но эта победа объединила Крым. Для меня эта маленькая победа. На душе стало немного легче»,- говорит Джамала.

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Она также выразила удовлетворение в связи с тем, что получила много поздравлений из Турции.

«Я получила поздравления со всех частей Турции, главным образрм от президента Реджепа Тайипа Эрдоган и министра культуры и туризма Махира Унала. Благодарю Турцию, приветствую турецкий народ»,- добавила она.