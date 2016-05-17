В Днепропетровской области во время пожара три человека погибли, еще один пострадал
17:34, 17 мая 2016Общество
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Сегодня ночью в Днепропетровской области в результате пожара три человека погибли, один получил ожоги.
Во время тушения пожара были обнаружены тела 3 погибших человек / joinfo.ua
Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, 17 мая в 1.17 в дежурную службу Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Хащевое Новомосковского района.
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Во время тушения пожара были обнаружены тела трёх погибших и один человек с ожогами госпитализирован в лечебное учреждение.
Пожар был ликвидирован в 7.00, его причина устанавливается.
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