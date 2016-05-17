Аласания не исключает, что "Евровидение - 2017" состоится сразу в нескольких городах Украины

Несмотря на то, что Украина не имеет опыта проведения конкурса в нескольких городах, после "Евро-2012" у нее есть необходимая для этого инфраструктура. Об этом заявил глава Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, сообщает Еспресо.TV.

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"Мы должны провести национальный отбор, два полуфинала и финал конкурса. Поэтому существует возможность, пока на уровне идеи, провести конкурс в нескольких городах, а не только в столице, даже, не обязательно в столице", - подчеркнул Аласания.

Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", рассказыващей о трагедии крымскотатарского народа. Ранее стало известно, что принять конкурс вызвались Киев, Днепропетровск, Львов, Одесса и Херсон.