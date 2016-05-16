Опасное путешествие: Интерпол объявил в розыск подозреваемых в похищении львовского водителя BlaBlaCar

Об этом сообщает "Украинская правда".

Гражданин России Луан Кингисепп и Украины - Дмитрий Голуб в данный момент размещены на первой странице раздела, посвященного разыскиваемым личностям.

Оба разыскиваются по подозрению в убийстве группой людей из корыстных мотивов по предварительному сговору, а также воровстве автомобиля.

Читайте такжеМоскаль: Оба подозреваемых по делу об исчезновении водителя BlaBlaCar - представители "Правого сектора"

Отметим, ранее родственник пропавшего водителя Родион Позняков сообщил на своем сайте, что установлена личность одного из пассажиров, которые сели в авто к Познякову. В частности, также называлось имя гражданина РФ Луана Николаевича Кингисеппе, 1991 года рождения из города Кирово-Чепецк Кировской области.

Также на сайте было опубликовано фото подозреваемого в военной форме с шевроном "Солнышко" на плече.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля полиция объявила в розыск Тараса Познякова, который пропал по дороге в Киев, взяв попутчиков через сервис совместных поездок BlaBlaCar.

12 апреля стало известно, что силовики нашли автомобиль пропавшего водителя в одном из гаражей в Киевской области.