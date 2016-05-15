Турчинов надеется, что гости "Евровидения" через год не увидят разницы между Украиной и ЕС

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, поздравляя Джамалу с победой на Евровидении-2016,

«Джа-ма-ла! Песня. Душа... Крым - Украина! Поздравляю хрупкую, сильную и бесконечно талантливую певицу, которая принесла нашей стране победу! Одну из тех побед, которые так нам нужны», - отметил он.

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«Ровно через год Украина будет принимать Евровидение. И нам нужно использовать все возможности, чтобы за этот год стать действительно европейской страной, чтобы гости, которые приедут к нам со всей Европы, не почувствовали разницы между Киевом и Стокгольмом или другим европейским городом. Этот год должен стать для нашей страны годом перемен и побед!», - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала с песней «1944» победила в финале песенного конкурса «Евровидение 2016», который состоялся в субботу в Стокгольме. По результатам голосования национальных жюри стран-участниц Евровидения-2016 и SMS-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать у себя Украина.