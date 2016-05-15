Журналист на "Евровидении" повязал украинский флаг на микрофон пропагандисту из РФ и посоветовал покаяться (видео)
12:17, 15 мая 2016Общество
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Журналист ТСН на "Евровидении" завязал украинский флаг на микрофон российскому коллеге с телеканала "Россия 1" и посоветовал покаяться.
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Об этом сообщает ТСН.
Журналист Дмитрий Фирдак завязал украинский флаг на микрофон российского репортера на "Евровидении".
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Корреспондент также посоветовал российскому журналисту "покаяться" и "опомниться".
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