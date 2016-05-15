Журналист на "Евровидении" повязал украинский флаг на микрофон пропагандисту из РФ и посоветовал покаяться (видео)

Журналист ТСН на "Евровидении" завязал украинский флаг на микрофон российскому коллеге с телеканала "Россия 1" и посоветовал покаяться.

Об этом сообщает ТСН. Журналист Дмитрий Фирдак завязал украинский флаг на микрофон российского репортера на "Евровидении". Читайте такжеРезультаты голосования Европы за Джамалу (инфографика) Корреспондент также посоветовал российскому журналисту "покаяться" и "опомниться".

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