В Львове грабителя лотерейных киосков приговорили к 7 годам тюрьмы

Как указано в приговоре Сиховского районного суда Львова, преступник действовал каждый раз по одинаковой схеме – угрожал продавщице лотерейных киосков стартовым пистолетом и требовал отдать деньги, сообщает Zaxid.net.

За две недели после первого безнаказанного ограбления киоска лотереи «Фаворит» на улице Костя Левицкого во Львове, откуда вор вынес 5200 гривень, он ограбил еще один пункт продажи билетов этой же сети. На этот раз испуганная продавщица киоска на улице Городокской отдала грабителю почти 14 тысяч гривень.

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В целом на протяжении двух месяцев 24-летний житель одного из сел Бусского района совершил 4 разбойных нападения на киоски продажи лотерейных билетов, забрав почти 50 тысяч гривень.

Во Львове он снимал квартиру, в которой в начале сентября прошлого года его задержали правоохранители. Во время обыска у грабителя изъяли пистолет.

В судебном заседании, которое состоялось в конце апреля, грабитель признал вину и пояснил, что деньги тратил на лекарства для больной мамы. Его приговорили к 7 годам заключения и обязали выплатить более 47 тысяч гривень причиненного ущерба потерпевшим. Еще более 4 тысяч гривень с грабителя взыщут за услуги экспертов-криминалистов.

7 месяцев, которые грабитель провел в СИЗО, ему засчитали за 14 месяцев отбывания наказания, согласно закону, инициированного в свое время Надеждой Савченко.