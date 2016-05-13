"Бриллиантового" прокурора Корнийца после встречи в "Крыму" избили неизвестные

Об этом УНИАН сообщил один из его адвокатов Виктор Петруненко.

В свою очередь Корниец по телефону сообщил УНИАН, что у него была встреча в ресторане “Крым” на Майдане Незалежности. После завершения встречи его на выходе догнали четверо неизвестных мужчин и избили, нанося удары в голову и спину.

По словам Корнийца, он вызвал на место происшествия полицию и «скорую помощь».

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Как сообщал УНИАН, Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

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4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых прокуроров" в суд.