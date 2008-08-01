Ехануров принял мудрое решение по предложению корреспондента УНИАН

Всем военнослужащим срочной службы Вооруженных сил Украины, призванным из районов Западной Украины, которые пострадали в результате стихии, будет предоставлен 10-дневный отпуск для помощи родным и близким.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны, такое решение принял министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ по итогам рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, где военнослужащие Вооруженных сил выполняют задачи по ликвидации последствий наводнения.

В Минобороны отметили, что глава отечественного оборонного ведомства принял это решение по предложению корреспондента информационного агентства УНИАН Андрея ЛАВРЕНЮКА.

“Это было очень хорошее предложение от представителя общественности, и мы немедленно учли его в своей работе”, – подчеркнул он.

Как информировал Ю.ЕХАНУРОВ, этот вопрос был обсужден с руководством Генерального штаба и командующими видов ВСУ и получил полную поддержку.

“В пострадавших от стихии районах нужно выполнить колоссальный объем работ по восстановлению жизнедеятельности, в первую очередь, собственных домов людей. В этом случае очень уместной для них станет помощь их сыновей, братьев или внуков, которые проходят срочную службу в Вооруженных силах, – отметил министр обороны.