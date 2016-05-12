"Бессребреники не нужны": адвокат рассказал, как организация Ходорковского предлагала Савченко 100 тысяч рублей

Об этом на своей странице в Twitter написал адвокат Надежды Марк Фейгин.

По его словам, к украинской заключенной обращались с российской общественной организации "Открытая Россия" и хотели выделить 100 тысяч рублей (около 39 тысяч гривень) на ее поддержку.

"Савченко не помнит от кого, но к ней обращались некая Яна и РосУзник по поводу каких-то денег. Им она их и отдала. Больше ни от "Открытой России", или других таких же денег не надо. И лезть с ними к Савченко тоже не надо. Такая ее просьба к бессребреникам", - говорится в сообщении.

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Справка. "Открытая Россия" - российская общественная организация, учрежденная акционерами ЮКОС и группой частных лиц в 2001 году для реализации благотворительных, образовательных и просветительских проектов. Председатель правления «Открытой России» - Михаил Ходорковский.

Бессребреник - лик святых в Православной церкви, особо прославившихся своим бескорыстием.

Как сообщал УНИАН, суд в РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы". Читайте такжеРоссия прекратила розыск Веры Савченко

24 апреля президент Украины сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко.

29 апреля стало известно, что Савченко заполнила все документы на экстрадицию.