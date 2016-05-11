Похищенные в Италии картины воры прятали на острове в дельте Днестра, а ФСБ планировала свою операцию - ГПСУ (видео)

Как сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, разоблачив преступную группу и схему перемещения картин, следственно-оперативная группа в составе пограничников и сотрудников военной прокуратуры нашла тайное место, в котором находились похищенные полотна. В частности, тайник был оборудован на острове Турунчук, который находится недалеко от приднестровского участка украинско-молдовской государственной границы.

Как отметили в ведомстве, чтобы найти старинные работы, украинские пограничники организовали действенное сотрудничество с молдавскими коллегами, что помогло установить возможных координаторов кражи. Пограничники также выяснили, что для сокрытия от следствия в Молдове картины были незаконно перемещены в Одесскую область с использованием международных почтовых перевозок. Следствие также установило членов трансграничной преступной группы, среди которых были граждане Украины, Молдовы и России, а также лиц, которые планировали сбывать полотна в Украине и России.

«Также в ходе оперативных мероприятий пограничники получили данные, что розыск картин находится и в сфере интересов ФСБ РФ, а воры взяты российской стороной под свой контроль. Кроме того, ФСБ планировала собственную операцию по вывозу картин в Приднестровье, которое является подконтрольным России», - добавили в ведомстве.

Как сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, 17 полотен всемирно известных художников эпохи Возрождения, в том числе Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, оценочной стоимостью от 15 до 20 миллионов евро обнаружены при попытке их передать через тайник, оборудованный вблизи линии государственной границы Украины с Молдовой, возле села Троицкое Беляевского района.

В рамках расследования, проводимого следственным отделом военной прокуратуры региона, планируется проведение судебной экспертизы с привлечением итальянских специалистов для подтверждения подлинности полотен. Также планируется комплекс процессуальных действий, необходимых для осуществления возврата шедевров искусства в Италию.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко сегодня поздравил личный состав Госпогранслужбы и сотрудников военной прокуратуры, которые осуществили успешную операцию по поиску коллекции с 17 ценнейших картин Рубенса, Тинторетто, Пизанелло, Карото и Мантеньи, похищенных из музея в Вероне. По сообщению пресс-службы президента, картины задержаны 6 мая, а 7 мая была проведена художественная экспертиза, установившая, что эти картины являются оригиналами.

Директор Департамента оперативно-розыскной деятельности ГНС Петр Цигикал сообщил, что операция, которую проводили правоохранители Италии, имела название "Близнецы", поскольку в краже этих произведений были задействованы братья, один из которых был охранником в музее. Преступники сымитировали нападение на охрану и совершили кражу. Они выполняли заказ, который получили из одного из регионов России, вероятно, от одного из частных коллекционеров из Чечни.

В конце апреля сообщалось, что одесские правоохранители осуществляют поручение об оказании международной правовой помощи компетентным органам Италии в поиске вышеназванных картин. Было установлено, что в совершении указанного преступления обоснованно подозреваются граждане Молдовы, которые ранее были объявлены в международный розыск за торговлю людьми, изготовление и хранение наркотических средств в крупных размерах.

Предполагалось, что эти лица вместе с похищенными картинами скрываются в Одессе.