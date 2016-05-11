В Львове будущее памятника советскому поэту Тудору обсудят с горожанами

Львовский горсовет совместно с экспертами и горожанами планирует решить ситуацию вокруг памятника советскому поэту Степану Тудору, который неизвестные пытались снести 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

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"Поскольку памятник Степану Тудору не подпадает под закон о декоммунизации и учитывая ситуацию, которая сложилась вокруг этого памятника, принято решение проработать вопрос с экспертами и обществом, чтобы в легитимный и цивилизованный способ его решить. Следовательно, будет создана рабочая группа, в которую мы пригласим экспертов, депутатов городского совета и представителей общественных организаций. Будет максимально учтено мнение общины города. На официальном портале Львовского городского совета стартует опрос, участие в котором может принять каждый. Также мы обратились с просьбой предоставить свои экспертные оценки насчет дальнейшей судьбы памятника к Институту архитектуры НУ "Львовская политехника", к историческому факультету ЛНУ им. Ивана Франко и гуманитарному факультету УКУ. Также Галицкой районной администрацией запланировано в этом году провести капитальный ремонт пл. Евгения Маланюка. Сейчас разрабатывается соответствующий проект. Важно принять правильное и взвешенное решение по обустройству этого общественного пространства в центре города", - отметил главный архитектор Львова Юлиан Чаплинский.

Кроме того, вопрос будет также рассматриваться на градостроительном совете и научно-консультационном совете, который действует при управлении охраны исторической среды.

Как сообщалось, во Львове 9 мая двое сотрудников полиции получили телесные повреждения во время охраны порядка на площади Маланюка, где около 40 человек в балаклавах пытались самовольно демонтировать памятник советскому поэту Степану Тудору.