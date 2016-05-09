В Киеве состоялся марш военных оркестров (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, оркестровые военные колонны прошли маршем от Аллеи Славы к Майдану Незалежности, исполняя казацкие и другие марши.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.