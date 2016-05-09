В Киеве состоялся марш военных оркестров (фоторепортаж)
15:09, 09 мая 2016Общество
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Сегодня утром в Киеве по случаю Дня победы над нацизмом во Второй Мировой войне состоялся марш военных оркестров.
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, оркестровые военные колонны прошли маршем от Аллеи Славы к Майдану Незалежности, исполняя казацкие и другие марши.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.
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