Украина не откажется от японских денег на «Борисполь»

Украина не будет отказываться от японского кредита, и его средства и в дальнейшем будут направлены на строительство терминала в аэропорту «Борисполь». Об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

В эксклюзивном комментарии УНИАН премьер отметила, что у правительства не было планов отказываться от кредита, а просто рассматривалась возможность использовать средства кредита, в частности, для достройки окружной дороги в Николаевской области.

«Мы не собирались отказываться от кредита, мы просто хотели использовать его в другом направлении. Когда мы посмотрели, что делать этого нельзя, то, безусловно, мы будем использовать средства кредита для строительства терминала… Кредит будет действовать», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 21 июля министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что Минтранс отказался от строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» за средства японского кредита, и намерен привлечь к строительству частного инвестора. По его словам, несмотря на то, что тендер проведен и японский банк согласился с тем, что компания Dogus выиграла тендер по строительству терминала, было принято правительственное решение строить этот терминал за счет частных инвестиций.

«Мы провели на этой неделе целую серию консультаций в правительстве и пришли к выводу, что будем действовать в соответствии с концепцией (развития аэропортов - УНИАН), то есть терминалы будут строить частные компании и будут эксплуатировать", - сказал министр.

Ранее, 4 июля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на завершение строительства окружной дороги в Николаеве.

Между тем в Посольстве Японии в Украине были удивлены такими заявлениями, и заявили о необходимости обсудить этот вопрос с представителями Минтранса.

Кабинет министров Украины распоряжением от 23 июля 2008 г. №1000-р утвердил проект строительства терминального комплекса в Государственном предприятии "Международный аэропорт "Борисполь".

Как отмечается в документе, утвержден проект "Строительство терминального комплекса "D" в международном аэропорту "Борисполь", поданный Министерством транспорта и связи и разработанный ГП "Международный аэропорт "Борисполь" совместно с компаниями "Japan airport consultants ins", предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин-Украина" и ООО “Киевавиапроект".

Справка УНИАН. Строительство терминала "D" предусматривается за счет средств японской кредитной линии, которая составляет 178 млн. дол. (75%). Обязательство аэропорта “Борисполь” относительно строительства нового терминала - 60 млн. дол. (25%).

29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. дол.).

3 мая 2007 г. ГП Международный аэропорт „Борисполь” официально объявил о начале предварительной квалификации по выбору генерального застройщика для реализации проекта строительства нового терминального комплекса аэропорта. Завершить строительство планируют до конца 2010 г. Пропускная способность здания пассажирского терминала первой фазы строительства будет составлять 1500 пас./час/пик.

Между тем, в июле с.г. был определен победитель тендера на строительство этого терминала - турецкая группа «Dogus/Alarko/YAD», контракт с ней должен подписать банк JBIC.