СБУ задержала на взятке одного из руководителей николаевской пограничной службы
СБУ совместно с военной прокуратурой задержала во время получения $11,5 тыс. взятки одного из руководителей отдела пограничной службы "Николаев" Херсонского пограничного отряда.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ. «Майор-вымогатель наладил противоправную схему получения ежемесячных взяток от предпринимателей, которые работают в портах Николаева, за беспрепятственное оформление пограничного контроля», - говорится в сообщении.
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Сотрудники спецслужбы задержали пограничника вместе с посредником в центре Херсона во время получения $11,5 тыс.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("получения неправомерной выгоды"). Продолжаются неотложные следственные действия. Злоумышленникам планируется объявить о подозрении и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей, отметили в СБУ.