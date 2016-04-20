На Донетчине майора полиции задержали на взятке в 75 тысяч (видео)

Как сообщает СБУ, майор требовал деньги с краматорского предпринимателя за содействие в закрытии уголовного производства в отношении него. Бизнесмен обвинялся в поставках в детские сады продуктов питания по завышенным ценам.

Правоохранители задержали вымогателя в собственной машине в Краматорске во время получения 75 тысяч гривень.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Оперуполномоченный задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные.