На Донетчине майора полиции задержали на взятке в 75 тысяч (видео)
15:43, 20 апреля 2016Общество
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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили во взяточничестве оперуполномоченного управления противодействия преступности в сфере экономики Славянского горотдела полиции.
Полицейского задержали на взятке в 75 тысяч гривен / youtube.com
Как сообщает СБУ, майор требовал деньги с краматорского предпринимателя за содействие в закрытии уголовного производства в отношении него. Бизнесмен обвинялся в поставках в детские сады продуктов питания по завышенным ценам.
Правоохранители задержали вымогателя в собственной машине в Краматорске во время получения 75 тысяч гривень.
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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Оперуполномоченный задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные.
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