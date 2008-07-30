В Украине объемы строительных работ в январе-июне снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года - до 27 млрд. 345,2 млн. грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По данным Госкомстата, за указанный период снижение объемов выполненных строительных работ наблюдается в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Черновицкой областях (на 17,5-0,4%).

При этом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в Крыму, Винницкой, Николаевской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях, в Киеве и Севастополе (на 2-22,2%).