Харьковчане принесли в военный госпиталь Пасхальные угощения и куличи
Бойцам из зоны АТО, которые лечатся в военном госпитале Харькова, передали традиционные праздничные блюда.
В Харькове горожане принесли в военный госпиталь традиционные Пасхальные блюда. Об этом сообщили в Facebook волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются бойцами в больнице.
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"Святили прямо возле волонтерской комнаты, потому что перенести такое огромное количество куличей было бы очень долго, да и не влезли бы в часовню", - отметили волонтеры.
Как известно, сегодня православные христиане празднуют Воскресение Христово или Пасху – главный христианский праздник.
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Уже после Пасхи делегация из священников повезет благодатный огонь из Иерусалима в зону АТО. Там, на передовой, свою службу несут и капелланы Киевского патриархата.