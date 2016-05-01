Харьковчане принесли в военный госпиталь Пасхальные угощения и куличи

В Харькове горожане принесли в военный госпиталь традиционные Пасхальные блюда. Об этом сообщили в Facebook волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются бойцами в больнице.

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"Святили прямо возле волонтерской комнаты, потому что перенести такое огромное количество куличей было бы очень долго, да и не влезли бы в часовню", - отметили волонтеры.

Как известно, сегодня православные христиане празднуют Воскресение Христово или Пасху – главный христианский праздник.

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Уже после Пасхи делегация из священников повезет благодатный огонь из Иерусалима в зону АТО. Там, на передовой, свою службу несут и капелланы Киевского патриархата.